NAPLES, Fla. — Participant au tournoi de fin de saison de la LPGA pour une première fois, Amy Olson a réussi neuf oiselets et remis une carte de 63 (moins-9), pour s’installer en tête au Championnat du circuit de la LPGA, jeudi.

Olson a connu deux séquences de quatre oiselets sur le parcours du club de golf Tiburon. Parmi les 72 joueuses en lice, 45 ont joué des rondes sous la normale.

Brittany Lincicome et Nasa Hataoka accusent un coup de retard sur Olson

Le tournoi permettra de déterminer la gagnante de la course saisonnière pour le Globe CME et le bonus d’un million $ US.

Cinq golfeuses sont assurées de gagner ce trophée avec une victoire ce week-end: la Canadienne Brooke Henderson, Ariya Jutanugarn, Minjee Lee, Sung Hyun Park et Hataoka.

Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a limité les dégâts avec trois oiselets à ses cinq derniers trous lors d’une journée difficile. Elle s’est tout de même contentée d’un score de 73.

Jutanurgarn a inscrit un pointage de 70, tout comme Lee. Park a bouclé sa ronde en 71 coups.