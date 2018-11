PHILADELPHIE — Blake Coleman a récolté un but dans un filet désert et deux aides, Keith Kinkaid a effectué 29 arrêts et les Devils du New Jersey ont blanchi les Flyers de Philadelphie 3-0, jeudi.

Kyle Palmieri a été crédité d’un but et une aide, tandis que Joey Anderson a ouvert le pointage en première période en marquant son premier but dans la LNH.

Il s’agissait pour Kinkaid d’un troisième blanchissage cette saison et d’un septième en carrière. Il a toutefois eu l’aide de Dame chance, alors que les Flyers ont atteint cinq fois les poteaux et ont vu un but être annulé.

Les Devils ont ainsi gagné un deuxième match de suite après avoir connu une séquence de trois revers.

Brian Elliott a accordé deux buts sur 25 lancers devant le filet des Flyers, avant de quitter la rencontre tard en troisième période en raison d’une blessure au bas du corps. Calvin Pickard a pris la relève et a stoppé le seul tir dirigé vers lui.

Les Flyers ont encaissé un deuxième revers d’affilée après avoir commencé un séjour de cinq rencontres à domicile en triomphant à leurs deux premières sorties.

James van Riemsdyk était de retour au jeu pour les Flyers, lui qui s’était blessé à un genou lors du deuxième match de la campagne. Il a toutefois été responsable du but refusé aux Flyers en première période, quand les arbitres ont jugé après une consultation vidéo qu’il avait commis de l’obstruction contre Kinkaid.