COLOMBUS, Ohio — Joonas Korpisalo a bloqué 38 tirs et cinq joueurs des Blue Jackets ont récolté un but et une mention d’aide pour propulser la formation de Columbus vers un gain de 7-3 devant les Panthers de la Floride, jeudi soir.

Markus Hannikainen a amorcé la remontée des Blue Jackets en brisant l’égalité 3-3 tôt en troisième période grâce à un puissant tir de la ligne bleue. Anthony Duclair et Josh Anderson ont tous les deux profité d’un revirement pour s’échapper et déjouer Roberto Luongo. Boone Jenner a ajouté un but dans un filet désert. Columbus a remporté au moins un point lors d’un sixième match consécutif (4-0-2) pour s’emparer du premier rang de la section Métropolitaine.

Les Panthers ont ainsi mis un terme à leur série de cinq victoires. Dans la défaite, Mike Hoffman a néanmoins battu un record de concession en inscrivant un point lors d’une 14e rencontre consécutive.

Duclair a obtenu un but et une aide du côté des Blue Jackets, tout comme Pierre-Luc Dubois, Cam Atkinson, Brandon Dubinsky et Jenner.

Luongo a réalisé 30 arrêts et Nick Bjugstad, Aaron Ekblad et Keith Yandle ont fait bouger les cordages pour les Panthers.