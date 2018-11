ST. PAUL, Minn. — Mikko Koivu a récolté un but et deux aides et le Wild du Minnesota a défait les Canucks de Vancouver 6-2, jeudi.

Eric Staal a amassé un but et une aide, tandis que Charlie Coyle, Nino Niederreiter, Matt Dumba et Jason Zucker ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a connu sa meilleure performance offensive de la saison. Ryan Suter a été crédité de deux aides et Devan Dubnyk a stoppé 25 lancers.

Koivu totalise 10 points, dont deux buts, à ses six derniers matchs.

Le Wild a gagné quatre de ses cinq derniers matchs et totalise 11 victoires à ses 14 dernières sorties.

Bo Horvat et Markus Granlund ont répliqué pour les Canucks, qui ont encaissé un troisième revers en temps réglementaire d’affilée en conclusion d’un voyage de six parties.

Richard Bachman, qui en était à une première présence devant le filet des Canucks depuis avril 2017, a effectué 23 arrêts.

Jacob Markstrom avait obtenu les neuf derniers départs, Anders Nillson se remet d’une fracture à un doigt et l’espoir Thatcher Demko souffre de symptômes d’une commotion cérébrale.