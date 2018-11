MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Flames de Calgary, jeudi, au Scotiabank Saddledome.

Comme un poisson dans l’eau

Tomas Tatar a continué d’avoir du succès avec sa nouvelle équipe. Le Slovaque a inscrit son huitième but de la saison — son cinquième à ses cinq derniers matchs — après 8:00 de jeu. Phillip Danault a gagné sa bataille contre le défenseur Travis Hamonic dans le coin de la zone des Flames, puis Brendan Gallagher a tenté de ramener le disque devant le filet. La rondelle a glissé vers le haut de l’enclave. Tatar passait par là et il a décoché un tir qui s’est faufilé sous le bras gauche du gardien Mike Smith.

Pénalité coûteuse

De retour dans la formation après une absence de deux rencontres, le défenseur Xavier Ouellet a été coupable d’un geste d’accrochage à l’endroit de Johnny Gaudreau tôt en deuxième période et l’avantage numérique des Flames s’est mis en marche. Matthew Tkachuk a échangé le disque avec Mark Giordano à la ligne bleue avant de décocher un puissant lancer sur réception à contre-courant du côté du bouclier qui a déjoué le gardien Carey Price.

Le bateau prend l’eau

Si les joueurs du Canadien avaient bien appuyé leur gardien Carey Price en première période, les choses ont été plus compliquées lors du deuxième tiers. Les Flames ont multiplié les assauts en direction du filet des visiteurs et Price a gardé le Tricolore dans le coup jusqu’à ce que Tkachuk revienne à la charge. TJ Brodie a quitté son poste à la ligne bleue pour s’avancer vers Price, puis a décidé de contourner le filet. Price s’est compromis et il n’a pas été en mesure de se repositionner à temps pour stopper le tir de Tkachuk quand Brodie a remis la rondelle devant.

L’électrochoc espéré

Le Canadien a repris vie à temps pour niveler la marque à 8:32 de la troisième période. Max Domi a foncé dans l’enclave pour pousser une rondelle libre vers le filet de Mike Smith. Andrew Shaw a à son tour tenté de le déjouer sur le retour, puis Jonathan Drouin y est finalement parvenu. Drouin a ainsi récolté au moins un point dans un quatrième match de suite (deux buts et trois aides).

La générosité de Smith

C’est l’un de ceux qui étaient le moins attendus qui a finalement joué les héros avec 7:46 à faire. N’ayant pas marqué depuis le match d’ouverture, Artturi Lehkonen a finalement inscrit son deuxième but de la saison, profitant toutefois de la générosité du gardien Mike Smith. S’avançant à un contre un devant le défenseur Rasmus Andersson, Lehkonen a décoché un tir bas qui est passé entre les jambières de Smith.