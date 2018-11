SAN JOSE, Calif. — Kasperi Kapanen a marqué son second filet de la rencontre en désavantage numérique et les Maple Leafs de Toronto ont signé un cinquième gain en six rencontres en battant les Sharks de San Jose 5-3, jeudi soir.

John Tavares a fait mouche pour prolonger à sept sa séquence de matchs avec au moins un but. Josh Leivo et Mitch Marner ont également touché la cible pour permettre à Toronto de récolter une huitième victoire en neuf matchs à l’étranger cette saison.

Frederik Andersen a réalisé 42 arrêts et a obtenu une mention d’aide sur le but d’assurance de Marner en troisième période pour sceller la victoire.

Joe Pavelski a enfilé un quatrième but en trois matchs, alors que Kevin Labanc et Marc-Édouard Vlasic ont complété la marque du côté des Sharks, qui ont brisé leur séquence de quatre victoires à domicile.

Martin Jones a effectué 29 arrêts.