SYDNEY, Australie — Byeong Hun An connaissait une mauvaise ronde à l’omnium d’Australie, du moins jusqu’au 15e trou.

Le golfeur sud-coréen a alors atteint le vert à l’aide de son fer-7 sur ce trou à normale-3 de 180 mètres, la balle a rebondi deux fois et a roulé dans la coupe. Du coup, il est passé d’un coup derrière les meneurs à un coup d’avance. Il a finalement terminé la journée à égalité en tête après deux rondes.

Il partage les commandes avec l’Australien Max McArdle, auteur d’une ronde de 66.

An a terminé la journée avec une carte de 69 pour totaliser 136 coups avant les rondes du week-end et il se retrouve un coup devant Matt Kuchar, l’amateur David Micheluzzi et Jake McLeod.

Kuchar et McLeod ont joué 67 et Micheluzzi a remis une carte de 69.