GENÈVE, Suisse — Un procureur suisse qui a mené une enquête de corruption de quatre ans sur des responsables de la FIFA et du football international se retrouve au chômage.

Même si le procureur fédéral Olivier Thormann a été dégagé de toute faute dans le cadre d’une enquête de la FIFA, il a quitté son travail, a annoncé le bureau du procureur général de la Suisse.

«Le procureur général Michael Lauber et Olivier Thormann ont convenu de mettre fin au contrat de travail de ce dernier, a révélé le bureau fédéral dans un communiqué. Cette mesure a été prise à la suite de discussions conjointes et d’une évaluation approfondie de la situation.»

On ne sait pas dans quelle mesure ce changement affectera une longue enquête en cours sur le football, qui a abouti à l’ouverture d’une procédure pénale contre l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, le légendaire joueur allemand Franz Beckenbauer et le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Aucune accusation n’a été retenue et ils nient tous avoir mal agi.

Par ailleurs, un parlement régional suisse a demandé à sa commission judiciaire d’enquêter sur d’éventuels conflits d’intérêts entre un procureur régional et son ami d’enfance, le président de la FIFA, Gianni Infantino. Leur relation a été détaillée ce mois-ci dans la série «Football Leaks» à la lumière de documents confidentiels et de courriels.

La suspension de Thormann à la tête de l’unité des crimes financiers a été révélée la semaine dernière à la suite d’une plainte déposée en septembre. Les détails de la plainte n’étaient pas précisés, mais ils étaient liés à une enquête sur des affaires présumées de blanchiment d’argent et de crimes financiers associés aux affaires de la FIFA et aux candidatures en vue de la Coupe du monde.

Le bureau fédéral a déclaré que la suspension avait été «une mesure de précaution» alors qu’un procureur spécial avait évalué la plainte.