BALTIMORE — L’adjoint au directeur général des Astros de Houston, Mike Elias, a été embauché afin de superviser la relance des Orioles de Baltimore, qui ont échangé plusieurs joueurs étoiles la saison dernière et présenté la pire fiche des Ligues majeures.

Elias occupera les fonctions de vice-président exécutif et directeur général. Il supervisera «toutes les opérations baseball du club et aura l’entière responsabilité de bâtir son équipe et de prendre les décisions relatives au baseball», selon les Orioles, qui ont confirmé son embauche par voie de communiqué vendredi.

Elias participera à une conférence de presse à Baltimore lundi.

L’homme âgé de 35 ans se joint donc aux Orioles après avoir agi à titre de directeur du recrutement et d’adjoint au directeur général des Astros, qui sont passés pendant son séjour d’équipe moribonde à champions de la Série mondiale en 2017.

Elias remplacera le vice-président exécutif aux opérations baseball Dan Duquette, qui a été congédié en même temps que le gérant Buck Showalter en octobre après la saison cauchemardesque de 47-115 des Orioles.

D’ailleurs, parmi les priorités d’Elias se trouve l’embauche d’un nouveau gérant. Il tentera de transformer une équipe qui a connu sa pire saison depuis son arrivée à Baltimore en 1954.