EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont acquis l’attaquant Ryan Spooner des Rangers de New York en retour de l’attaquant Ryan Strome, vendredi après-midi.

Spooner, qui est âgé de 26 ans, a marqué un but et amassé une mention d’aide en 16 rencontres cette saison avec les Oilers.

En carrière, Spooner a marqué 46 buts et récolté 114 mentions d’assistance en 289 parties dans la LNH avec les Bruins de Boston et les Rangers de New York. Il avait été sélectionné en deuxième ronde, 45e au total, par les Bruins de Boston lors du repêchage de la LNH en 2010.

Pour sa part, Strome, qui est âgé de 25 ans, a obtenu un but et une seule mention d’aide en 18 rencontres avec les Rangers cette saison.

Le hockeyeur originaire de Mississauga, en Ontario, a inscrit 59 buts et totalisé 103 passes en 358 matchs en carrière dans la LNH avec les Islanders de New York et les Oilers. Strome a été repêché par les Islanders au cinquième rang universel de l’encan de la LNH en 2011.