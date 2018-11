BOSTON — Le joueur par excellence de la Série mondiale Steve Pearce a décidé de rester un membre des Red Sox de Boston, alors qu’il a accepté un contrat d’une saison d’une valeur de 6,25 millions $ US.

L’équipe a annoncé qu’elle s’était entendue avec le premier-but vendredi.

Pearce était devenu joueur autonome après avoir écoulé un contrat de deux saisons et 12,5 millions $ qu’il avait signé avec les Blue Jays de Toronto en décembre 2016.

Âgé de 35 ans, Pearce a été échangé aux Red Sox en juin, se retrouvant ainsi dans une sixième organisation des Ligues majeures en 12 saisons. Il a disputé 50 matchs avec les Red Sox, frappant notamment cinq circuits face aux Yankees de New York, dont trois le 2 août.

Il a brillé pendant les séries éliminatoires, affichant une moyenne de ,289 avec quatre circuits et 11 points produits. Il a claqué un circuit lors du quatrième match de la Série mondiale et deux autres lors du match no 5, aidant les Red Sox à porter le coup de grâce aux Dodgers de Los Angeles. Il a atteint les sentiers lors de chacun de ses 12 matchs en séries.