NEW YORK — L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Josh Archibald a été suspendu pour deux rencontres pour une mise en échec illégale à la tête de l’attaquant des Predators de Nashville Ryan Hartman.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la nouvelle vendredi.

L’incident est survenu tard en deuxième période lors de l’éventuelle victoire de 2-1 des Coyotes, jeudi. Hartman a reçu la rondelle à la ligne bleue des Coyotes et décochait un faible tir quand Archibald a voulu appliquer une mise en échec. Le point de contact principal a toutefois été la tête de Hartman.

Archibald a reçu une punition mineure pour mise en échec illégale à la tête sur la séquence. Hartman a effectué seulement deux présences sur la patinoire en troisième période pour un total de 55 secondes de jeu.

Âgé de 26 ans, Archibald en est à une première sanction dans la LNH. Il a amassé aucun point en neuf matchs avec les Coyotes cette saison.

Archibald perdra 7258,06 $ US en salaire. Ce montant sera remis au fonds d’urgence des joueurs de la LNH.

Choix de sixième tour des Penguins de Pittsburgh en 2011, 174e au total, Archibald a récolté huit buts et six aides en 62 parties dans la LNH avec les Penguins et les Coyotes.