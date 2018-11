DUBAI, Émirats arabes unis — Patrick Reed a joué 67 pour rejoindre Danny Willett en tête à moins 14 au Championnat DT, le dernier tournoi de la saison du circuit européen de la PGA.

Ils affichent 202, un coup devant Jordan Smith.

Reed a inscrit six oiselets, dont quatre sur le deuxième neuf.

«Je me sens bien, a dit l’Américain Reed, classé 17e au monde. Je sens que la constance est là. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais quand je joue moins bien, c’est moins dommageable. Ça élimine les grosses erreurs et c’est crucial, je pense.»

Willett, 462e en mai, a grimpé à l’échelon 276 au moment de débuter le tournoi. Il a signé trois oiselets d’affilée à compter du 14e trou.

«Ça serait super de gagner, mais il reste beaucoup de golf à jouer, a t-il dit. Beaucoup de choses peuvent arriver en 18 trous.»

Lee Westwood, gagnant du Défi Nedbank, la semaine dernière, a ramené une carte de 65 grâce à sept oiselets, tout en évitant le boguey. Il partage la quatrième place avec Dean Burmester (68) et Matt Wallace (71), à 204.

Rory McIlroy a joué 71 pour 207, dans une impasse au 13e rang. Il tente de remporter le tournoi pour une troisième fois.