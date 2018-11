NEWARK, N.J. — Dylan Larkin a trouvé le fond du filet à 4:09 de la période de prolongation pour procurer aux Red Wings de Detroit un gain de 3-2 contre les Devils du New Jersey, samedi après-midi.

Du coup, les Red Wings ont récolté une cinquième victoire à leurs six dernières sorties.

Larkin a inscrit son huitième but de la saison en convertissant une poussée à deux contre un avec Anthony Mantha. Ce faisant, Larkin couronnait une poussée de trois buts sans riposte des Red Wings, amorcée dans les derniers instants du deuxième vingt.

Luke Glendening et Michael Rasmussen ont marqué les autres buts des Red Wings.

Outre Larkin, le gardien Jonathan Bernier s’est mis en évidence du côté des vainqueurs en repoussant 38 rondelles.

Pavel Zacha et Blake Coleman ont touché la cible du côté des Devils, qui avaient gagné leurs deux rencontres précédentes. Keith Kinkaid a stoppé 27 rondelles.

Privés pour un troisième match d’affilée des services des attaquants Nico Hischier et Brian Boyle, ennuyés par des blessures au haut du corps, les Devils ont néanmoins dominé la première période.

Grâce à une pétarade de 15 tirs contre quatre, ils sont retournés au vestiaire avec une avance de 1-0 lorsque Zacha a obtenu son premier filet de la saison.

Coleman a doublé l’avance des Devils en déjouant Bernier en désavantage numérique à 15:53 du deuxième vingt, avant que Glendening ne touche la cible avec 1:34 à jouer à la période médiane.

Il restait un peu plus de six minutes à la troisième période quand Rasmussen a fait dévier un tir du défenseur Mike Green. Sur la séquence, les Devils ont réclamé une révision vidéo pour obstruction envers le gardien, mais le but est demeuré valide.