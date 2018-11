ST. PAUL, Minn. — Jason Pominville a dénoué l’impasse alors qu’il ne restait que 90 secondes à écouler à la rencontre et les Sabres de Buffalo ont vaincu le Wild du Minnesota 3-2, samedi soir.

Pominville s’est emparé d’une rondelle redirigée par Jack Eichel et il a décoché un tir du revers qui a surpris le gardien Devan Dubnyk. Les Sabres ont signé une cinquième victoire consécutive.

Le défenseur recrue et premier choix au dernier repêchage de la LNH, Rasmus Dahlin, a récolté un but et une aide pour les Sabres, qui ont effacé un retard de deux buts pour enregistrer leur plus longue séquence victorieuse depuis 2012.

Jake McCabe a aussi trouvé le fond du filet pour les vainqueurs alors que Linus Ullmark a effectué 37 arrêts.

Matt Dumba a fait bouger les cordages dans un troisième match de suite. Zach Parise a été l’auteur de l’autre but du Wild. Dubnyk a repoussé 26 rondelles dans la défaite.