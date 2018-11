NASHVILLE — Calle Jarnkrok a enregistré un premier tour du chapeau dans la LNH et les Predators de Nashville ont battu les Kings de Los Angeles 5-3, samedi soir.

Kyle Turris et Nick Bonino ont aussi enfilé l’aiguille pour les Predators, qui ont mis fin à une séquence de trois revers. Les défenseurs Ryan Ellis et Roman Josi ont tous les deux amassé deux mentions d’aide.

Anze Kopitar a récolté un but et une assistance pour les Kings, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties. Nate Thompson et Alex Iafallo ont fourni les autres réussites aux visiteurs.

Jarnkrok a marqué à forces égales, en avantage numérique et en désavantage numérique. Il a inscrit le but victorieux à 11:54 du troisième engagement.

Pekka Rinne a terminé la rencontre avec 25 arrêts pour les Predators.

À son deuxième départ en carrière dans la LNH, Cal Petersen a stoppé 38 lancers entre les poteaux des Kings. Il avait obtenu une première victoire en carrière, vendredi soir.