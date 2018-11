SAN JOSE, Calif. — Erik Karlsson a inscrit son premier but dans l’uniforme des Sharks de San Jose, qui ont blanchi les Blues de St. Louis 4-0, samedi soir.

Karlsson a pris un certain temps pour s’ajuster à sa nouvelle équipe, depuis qu’il a été acquis des Sénateurs d’Ottawa avant le début du camp d’entraînement.

Karlsson, deux fois gagnant du trophée Norris, a conclu la partie avec un but et une aide. Il avait amassé 11 mentions d’assistance cette saison et affichait un différentiel de moins-9.

Joe Pavelski a marqué deux buts et Evander Kane a complété le pointage pour les Sharks, qui se sont vengés après avoir été blanchis par les Blues 4-0, il y a huit jours. La troupe californienne a trouvé le fond du filet trois fois en 4:11 au deuxième vingt.

Aaron Dell a réalisé 30 arrêts et il a enregistré un quatrième blanchissage en carrière dans la LNH.

Chad Johnson a cédé quatre fois devant 29 lancers pour les Blues.