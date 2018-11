MONTRÉAL — Fort de trois gains à ses quatre derniers matches, le Canadien de Montréal s’apprête à recevoir les Capitals de Washington, lundi soir.

Le Tricolore (11-6-3) a prévalu deux fois sur trois dans l’Ouest canadien, n’échappant que le premier match, à Edmonton.

Jonathan Drouin et Tomas Tatar ont marqué dans chacune des deux dernières rencontres.

Max Domi a récolté au moins un point dans chacun des neuf matches en novembre, à ce point-ci.

Andrew Shaw a trouvé le fond du filet à Edmonton et Vancouver, obtenant aussi une passe contre les Oilers, puis une autre contre les Flames.

Philip Danault et Brendan Gallagher ont été complices de filets lors des deux derniers matches.

Les Capitals (9-7-3) connaissent une saison en dents de scie. Ils ont connu une seule séquence de deux gains d’affilée, les 5 et 7 novembre.

Leur passage à Montréal va conclure un séjour de quatre matches à l’étranger.

Le gardien Braden Holtby, qui a raté deux matches à cause d’une blessure au haut du corps, a pu s’entraîner avec les siens en matinée dimanche, à Montréal.

Le reste de la semaine du CH: des matches au New Jersey et à Buffalo, mercredi et vendredi, avant une visite des Bruins de Boston au Centre Bell, samedi.