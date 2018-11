CHICOUTIMI, Qc — Alexander Khovanov a inscrit son 13e et son 14e but de la saison en plus de récolter une mention d’aide et les Wildcats de Moncton ont rejoint les Huskies de Rouyn-Noranda au sommet du classement général de la LHJMQ en vertu d’un gain de 8-4 face aux Saguenéens de Chicoutimi, dimanche.

Les hommes de Darren Rumble ont ainsi signé un quatrième gain consécutif et ont remporté neuf de leurs 10 derniers matchs. La formation des maritimes affiche un dossier de 18-4-2 et ont récolté 38 points depuis le début de la saison.

Alors que les Wildcats tiraient de l’arrière 2-1 après 20 minutes de jeu, Khovanov a fait bouger les cordages à deux reprises dans un intervalle de 38 secondes pour amorcer la remontée des siens. Les visiteurs ont par la suite inscrit quatre buts sans riposte pour se donner une importante avance de 7-2.

Dylan Seitz a récolté un but et deux aides, tandis que Elliot Desnoyers, Mika Cyr et Jeremy McKenna ont amassé un but et une mention d’assistance. Adam Capannelli et Simon Le Coultre ont également touché la cible.

Charles-Antoine Lavallée a pour sa part repoussé 26 des 30 tirs dirigés vers lui après avoir alloué deux buts au premier engagement.

Jérémy Fortin a fait mouche à deux reprises en plus de se faire complice du dernier but des siens. Il a marqué le premier but des Saguenéens en désavantage numérique. Morgan Nauss a profité de l’avantage d’un homme pour se porter à la marque en fin de rencontre, tandis que Tristan Pelletier a obtenu un but et deux mentions d’aide.

Alexis Shank a été remplacé par Zachary Bouthillier devant le filet des Saguenéens après avoir accordé six buts en 28 lancers. Bouthillier a cédé à deux reprises en 10 tirs par la suite.

Océanic 5 Remparts 1

Jimmy Huntington a enfilé deux buts et une mention d’aide lors des dix premières minutes de jeu et l’Océanic de Rimouski a inscrit quatre buts en première période pour battre les Remparts de Québec 5-1.

Alexis Lafrenière a aidé l’Océanic à se forger une importante avance de quatre buts en amassant deux mentions d’aide lors des 20 premières minutes de jeu et a scellé la victoire en marquant dans un filet désert, alors qu’il restait un peu plus que cinq minutes à faire au troisième engagement.

Jordan Lepage et Olivier Garneau, un but et trois aides, ont aussi noirci la feuille de pointage, tandis que Elis Colten a bloqué 26 lancers dans la victoire.

Andrew Coxhead a été l’auteur du seul but des Remparts, qui ont encaissé une sixième défaite en 10 affrontements. Anthony Morrone a pour sa part stoppé 17 des 21 rondelles dirigées vers lui.

Voltigeurs 6 Phoenix 1

Cédric Desruisseaux a récolté un but et deux aides, Olivier Rodrigue a effectué 28 arrêts et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé le Phoenix de Sherbrooke 6-1.

Brandon Skubel a amassé un but et une aide, tandis que Jarrett Baker, Gregor MacLeod, Marc-Olivier Duquette et Félix Lauzon ont aussi touché la cible pour les Voltigeurs, qui avaient perdu leurs deux rencontres précédentes par un pointage total de 12-2.

Patrick Guay a été l’unique buteur du Phoenix, qui a vu sa série de victoires être stoppée à cinq. Brendan Cregan a accordé cinq buts sur 28 lancers lors des deux premières périodes. Thommy Monette a pris la relève en troisième période et a repoussé 14 des 15 tirs dirigés vers lui.

Les Voltigeurs ont pris le contrôle de la rencontre grâce aux buts de Skubel, Lauzon et MacLeod marqués dans un intervalle de 2:01 tard lors du premier engagement.

Desruisseaux et Duquette ont ensuite fait bouger les cordages dans un intervalle de 1:19 en fin de deuxième période.

Baker a inscrit le sixième but des visiteurs à mi-chemin en troisième période avant que Guay ne prive Rodrigue d’un jeu blanc en le déjouant avec 44 secondes à jouer.

Screaming Eagles 4 Cataractes 3 (prol.)

Mitchell Balmas a marqué son deuxième but de la rencontre après 3:40 de jeu en prolongation et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont vaincu les Cataractes de Shawinigan 4-3.

Balmas a aussi amassé une aide, tandis que Leon Gawanke a récolté deux buts et deux aides pour les Screaming Eagles. Adam McCormick a été crédité de deux aides et William Grimard a effectué 27 arrêts.

L’attaquant des Cataractes Mavrick Bourque avait forcé la présentation d’une prolongation en créant l’égalité en avantage numérique avec 1,6 seconde à écouler en troisième période.

Gabriel Denis et Vincent Senez ont aussi fait mouche pour les Cataractes, qui ont encaissé une septième défaite d’affilée. Lucas Fitzpatrick a cédé quatre fois contre 34 lancers.