GLENDALE, Ariz. — Daniel Carlson a réussi un placement de 35 verges alors que les dernières secondes du match s’écoulaient au tableau indicateur pour propulser les Raiders d’Oakland vers un gain de 23-21 devant les Cardinals de l’Arizona, dimanche.

Les Raiders (2-8), qui avaient perdu leurs cinq duels précédents, affichent maintenant le même dossier que les Cardinals.

Derek Carr a lancé deux passes de touché et a mené deux séquences de 32 et 20 verges dans les derniers instants de la rencontre pour mener les Raiders au botté de placement gagnant. Carlson a également inscrit deux touchés de 49 et 21 verges eu deuxième demie.

La recrue des Cardinals Josh Rosen a complété trois passes pour des majeurs, dont deux à Larry Fitzgerald, mais a lancé deux interceptions qui ont mené à des touchés pour les Raiders lors de la première moitié de la rencontre. Il a amassé 136 verges de gains aériens en neuf passes. David Johnson a récolté 137 verges de gains au sol, dont une séquence de 53 verges qui a mis la table pour le touché de 5 verges de Fitzgerald, qui a donné les devants 21-20 aux Cardinals, avec 5:02 à faire.

Johnson a par la suite vu une séquence de 57 verges se terminant dans la zone des buts prendre fin abruptement en raison d’une pénalité.

Carr a complété 19 de ses 31 tentatives de passes pour des gains de 192 par la voie des airs.