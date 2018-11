RALEIGH, N.C. — Justin Williams et Micheal Ferland ont touché la cible lors des 30 premières secondes de la rencontre et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Devils du New Jersey 2-1, dimanche.

Curtis McElhinney a effectué 33 arrêts devant le filet des Hurricanes, dont les deux buts égalaient le cinquième meilleur début de rencontre dans l’histoire de la LNH.

Pavel Zacha a inscrit l’unique but des Devils un peu plus tard en première période. Cory Schneider a repoussé 20 lancers.

Williams a ouvert la marque après 22 secondes de jeu, après avoir coupé entre deux rivaux puis déjoué Schneider.

Seulement huit secondes plus tard, le défenseur des Devils Damon Severson a commis un revirement en zone neutre, permettant à Teuvo Teravainen de mettre la table pour Ferland.

Les Hurricanes ont tenu le coup par la suite. McElhinney a réussi deux de ses plus beaux arrêts contre Will Butcher, en deuxième période, puis dans la dernière minute du temps réglementaire.