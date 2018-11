NEW YORK — La NFL retournera à Mexico pour un match de saison régulière l’année prochaine.

Moins d’une semaine après la décision de la ligue de déplacer le match Chiefs-Rams du stade Azteca à Los Angeles en raison des mauvaises conditions du terrain au stade de Mexico, la NFL et le président élu du Mexique ont confirmé le match de 2019. Ce sera le troisième match d’un contrat signé en 2016.

Le commissaire Roger Goodell et le président élu du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, se sont rencontrés avant de faire cette annonce lundi.

La date du match et les équipes impliquées ne seront pas connues avant la publication du calendrier 2019 de la NFL au printemps.

Le match entre les Chiefs et les Rams, tous deux avec une fiche de 9-1, était l’un des plus attendus de la saison et aurait constitué une formidable vitrine pour le Mexique avec une audience considérable. Dans un communiqué publié mardi dernier, la ligue a déclaré que le terrain récemment réaménagé du stade historique de Mexico «ne répond pas aux normes de la NFL, et ne les respectera pas lundi prochain.»

La ligue a consulté l’Association des joueurs et les dirigeants locaux avant de trancher qu’elle ne risquerait pas la santé des joueurs sur un terrain endommagé.

Mark Waller, vice-président exécutif de la NFL sur la scène internationale, s’est rendu à Mexico la semaine dernière après la décision de reporter le match à Los Angeles.

Les dirigeants du stade Azteca ont changé la surface de gazon naturel en surface hybride en mai, mais la condition du terrain n’est pas idéale depuis plusieurs mois. Une utilisation intensive pour le soccer et les concerts a gravement endommagé le gazon.

Le stade Azteca a accueilli le premier match en saison régulière de la NFL jamais organisé à l’extérieur des États-Unis en 2005, lorsque les Cardinals de l’Arizona ont vaincu les 49ers de San Francisco. Le stade a accueilli plusieurs matchs préparatoires de la NFL et les Oakland Raiders, les Texans de Houston et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont tous disputé des matchs de saison régulière ces deux dernières années.