NEW YORK — L’ailier droit Cam Atkinson a largement contribué aux trois victoires des Blue Jackets de Columbus grâce à sa récolte de cinq buts et trois mentions d’aide et il a mérité la première étoile au scrutin hebdomadaire de la LNH.

Atkinson, âgé de 29 ans, a notamment obtenu son cinquième tour de chapeau en carrière et son 32e but victorieux lors d’une victoire de 4-1 contre les Hurricanes de la Caroline, samedi.

Le gardien Corey Crawford des Blackhawks de Chicago et le centre Joe Pavelski des Sharks de San Jose figurent également au tableau d’honneur.

Crawford a compilé un dossier de 2-0-1 avec une moyenne de 0,65 et un taux d’efficacité de 98,0 pour cent pour aider les Blackhawks à récolter des points à chacun de leurs quatre matchs.

Pavelski, lui, a totalisé cinq buts et une passe en trois rencontres.