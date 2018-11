NEW YORK — Filip Chytil a dénoué l’impasse à 4:32 en troisième période et les Rangers de New York ont défait les Stars de Dallas 2-1, lundi.

Chytil marquait dans un quatrième match d’affilée. Le Tchèque de 19 ans a été choisi 21e lors du repêchage de 2017.

Jimmy Vesey a aussi marqué et Henrik Lundqvist a stoppé 16 tirs, aidant les Rangers à mériter un sixième gain de suite à la maison.

Toutes glaces confondues, les New-Yorkais ont prévalu huit fois à leurs 10 dernières rencontres. Ils vont accueillir les Islanders mercredi.

Tyler Seguin a inscrit le filet des Stars, qui avaient gagné leurs deux derniers matches.

Ben Bishop a fait 12 arrêts avant de quitter après 40 minutes, blessé au bas du corps. Anton Khudobin a repoussé neuf tirs sur 10.