MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé lundi soir au Centre Bell entre les Capitals de Washington et le Canadien de Montréal.

Reilly salue son retour au jeu

Laissé de côté lors des deux dernières parties du Canadien dans l’Ouest du pays la semaine dernière, le défenseur Mike Reilly s’est fait remarquer en première période en brisant l’égalité de 0-0 presque à mi-chemin de l’engagement. Et il l’a fait avec brio. Posté près de la pointe gauche, Reilly a reçu une passe de Matthew Peca de derrière le filet de Pheonix Copley, a habilement contourné Devante Smith-Pelly et s’est présenté devant le gardien des Capitals qu’il a déjoué à l’aide d’un tir des poignets d’un angle très fermé qui a donné sur le bras droit de Copley avant de franchir la ligne rouge.

Les Capitals frappent rapidement…

Bloqués à cinq tirs pendant presque huit minutes de jeu en première moitié de période, les Capitals ont mis fin à cette mini disette en touchant la cible deux fois à l’aide de leurs trois tirs suivants. Brett Connolly a d’abord créé l’égalité à 1-1 à 13:16 en sautant sur le retour d’un tir du défenseur John Carlson qui avait raté la cible à la gauche de Carey Price. Exactement 84 secondes plus tard, les Capitals ont pris l’avance quand Alexander Ovechkin, oublié à l’embouchure du filet, a fait dévier une belle passe de Tom Wilson pour son 14e filet de la saison. Dans les deux cas, Price n’y pouvait absolument rien.

… mais le Canadien fait encore mieux!

Comme il l’a fait si souvent depuis le début de la saison, le Canadien a trouvé le fond du filet tôt au début d’une période, cette fois la deuxième. Et il ne s’est pas contenté d’un ou de deux buts, mais bien de trois en seulement 75 secondes! Brendan Gallagher a parti le bal après seulement 20 secondes de jeu. Seulement 48 secondes plus tard, et 16 secondes après le début d’une punition mineure à Madison Bowey, Jeff Petry a donné au Canadien une avance de 3-2. Kenny Agostino, avec son 1er but dans la LNH depuis le 6 février 2017, a complété l’explosion en faisant dévier un tir d’Artturi Lehkonen, même s’il était ennuyé par John Carlson. Après ce but, Braden Holtby est venu remplacer Pheonix Copley.

Le Canadien donne un sursis aux Capitals

Le Canadien a eu une chance en or de gonfler son avance en début de deuxième période quand Lars Eller a écopé quatre minutes de punition pour bâton élevé à l’endroit de Brendan Gallagher. Les hommes de Claude Julien ont cependant été incapables de profiter de ces deux avantages numériques et moins de trois minutes après le retour d’Eller sur la patinoire, Nicklas Backstrom a permis aux Capitals de s’approcher à un but. Le défenseur a préparé le sixième but de Backstrom lorsque sa tentative de passe devant le filet a dévié sur le patin de Jeff Petry avant de bifurquer jusqu’à Backstrom, qui se trouvait dans le cercle de mise en jeu à la gauche de Carey Price. Le gardien du Canadien a été battu par un tir vif.

Ovechkin nivèle, puis Eller vient hanter son ancien club

Alexander Ovechkin a égalé le score pendant un cinq contre trois, en début de troisième période. Il a inscrit son 15e but de la saison avec un tir sur réception, du cercle droit. En prolongation, Lars Eller a fait mal à son ancien club en mettant fin au débat avec un tir des poignets entre les jambières, à 3:34. Le Canadien a été battu lors de ses quatre matches qui ont été soldés en prolongation, cette saison.