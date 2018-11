NASHVILLE — Ryan Johansen a obtenu un but et une mention d’assistance et les Predators de Nashville ont battu le Lightning de Tampa Bay 3-2, lundi soir.

Johansen a mis la table pour le deuxième but des Predators, celui de Filip Forsberg, et il a porté le pointage à 3-1 en deuxième période lorsqu’il a fait dévier un lancer de Craig Smith.

Kyle Turris a aussi marqué pour les Predators, qui ont gagné leurs deux dernières parties. Pekka Rinne a repoussé 29 rondelles dans la victoire.

Rinne a porté à 9-0-1 sa fiche en carrière contre le Lightning. Il a notamment bloqué une échappée de Brayden Point, au premier engagement.

Victor Hedman et Nikita Kucherov ont fait scintiller la lumière rouge pour le Lightning, qui a vu sa séquence de deux gains être freinée. Louis Domingue a conclu la rencontre avec 31 arrêts.