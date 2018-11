OTTAWA — Le demi-défensif Jonathan Rose du Rouge et Noir d’Ottawa a été suspendu en vue du match de la Coupe Grey, mais il a encore la possibilité de disputer la finale de la Ligue canadienne de football.

La LCF a fait savoir, mardi, que le joueur de la formation partante du Rouge et Noir s’est vu imposer une suspension d’un match pour avoir poussé un arbitre lors de la finale de l’Est entre Ottawa et les Tiger-Cats de Hamilton, dimanche.

Rose a toutefois l’option de faire appel de sa suspension — ce qui pourrait lui offrir la possibilité de participer à la coupe Grey à Edmonton contre les Stampeders de Calgary. La question est de savoir si un arbitre peut se rendre disponible pour entendre l’appel avant le match.

Rose, membre de l’équipe d’étoiles de la section Est cette saison de même qu’en 2016, a été sanctionné pour rudesse excessive et il a été expulsé pour avoir poussé un arbitre avec 37 secondes à faire à la première demie à la suite d’une mêlée.

Le Canadien Justin Howell a remplacé Rose pour le reste du match.

«Nous sommes extrêmement réticents à prendre des mesures qui pourraient empêcher un athlète de se joindre à ses coéquipiers pour ce qui pourrait être le match le plus important de sa vie, a déclaré la LCF dans un communiqué. Mais il y a un autre principe en jeu, qui a des implications très importantes pour notre ligue et le sport en général.

«Si nous n’envoyons pas un signal fort quand un arbitre est rudoyé, peu importe les circonstances, nous risquons d’envoyer le mauvais message non seulement aux athlètes de notre ligue, mais aussi aux jeunes athlètes en devenir, aux entraîneurs et même aux parents. Les arbitres jouent un rôle important dans la compétition sportive et sont responsables de son intégrité. Bien que leurs contributions restent trop souvent méconnues, nous ne pouvons pas permettre de leur manquer de respect ou, pire, qu’ils soient maltraités.»