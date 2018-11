EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont congédié leur entraîneur-chef Todd McLellan et l’ont remplacé par Ken Hitchcock.

Les Oilers occupent le sixième rang de la section Pacifique avec un palmarès de 9-10-1 avant le match de mardi contre les Sharks à San Jose.

McLellan en était à sa quatrième saison derrière le banc des Oilers. L’équipe a raté les séries éliminatoires deux fois à ses trois dernières saisons malgré la présence de la super-vedette Connor McDavid dans ses rangs.

Hitchcock avait annoncé sa retraite en avril dernier après une carrière de 22 ans comme entraîneur, ponctuée d’une conquête de la coupe Stanley avec les Stars de Dallas en 1999.

McLellan devient le quatrième entraîneur-chef à perdre son poste cette saison, après John Stevens à Los Angeles, Joel Quenneville à Chicago et Mike Yeo à St. Louis.

Il n’y a eu aucun changement d’entraîneur dans la LNH pendant la saison 2017-18, un première depuis 1966-67.

Même si le couperet est tombé sur McLellan à Edmonton, on ne peut lui attribuer tout le blâme et les raisons des difficultés de l’équipe sont nombreuses, y compris des échanges et des mises sous contrat du directeur général Peter Chiarelli qui n’ont pas réussi à bien entourer une solide formation qui mise sur McDavid et Leon Draisaitl.

Parmi les erreurs de Chiarelli, citons l’échange de l’ailier Taylor Hall aux Devils du New Jersey en retour du défenseur Adam Larsson en juin 2016 et l’embauche de l’attaquant autonome Milan Lucic avec un contrat de sept ans d’une valeur de 42 milions $ quelques jours plus tard.

Hall a remporté le trophée Hart remis au joueur par excellence de la ligue la saison dernière, alors que Lucic a marqué seulement deux buts à ses 66 derniers matchs.

McLellan était devenu le sixième entraîneur des Oilers depuis le congédiement de Craig McTavish à la fin de la saison 2008-09, dans la foulée des Pat Quinn, Tom Renney, Ralph Krueger, Dallas Eakins et Todd Nelson.

Hitchcock, âgé de 66 ans, a été l’entraîneur-chef des Stars à deux reprises (1995-2002, 2017-2018) et a fait des séjours à Philadelphie (2002-2006), Columbus (2006-2010) et St. Louis (2011-2017).

Originaire d’Edmonton, il occupe le troisième rang parmi les entraîneurs avec 823 victoires en carrière, derrière Scotty Bowman (1244) et Quenneville (890).

Hitchcock a guidé les Stars à deux trophées des présidents (1997-98, 1998-99) et il a gagné le prix Jack Adams comme entraîneur de l’année de la LNH en 2011-12 avec les Blues.