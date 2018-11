WASHINGTON — Le receveur Kurt Suzuki effectue un retour avec les Nationals de Washington après avoir finalisé les détails d’une entente de 10 millions $ US pour deux ans.

Le joueur de 35 ans touchera 4 millions $ l’année prochaine et 6 millions $ en 2020, comparativement à 3,5 millions $ la saison dernière, sa deuxième, avec les Braves d’Atlanta.

Il est devenu joueur autonome après avoir compilé une moyenne de .271 avec 12 circuits et 50 points produits en 2018, alors que les Braves ont remporté le championnat de la section Est devant les Nationals. Le contrat a été finalisé mardi, après l’examen physique auquel s’est soumis Suzuki.

Suzuki a évolué à Washington en 2012 et 2013, au fil d’une carrière de 12 saisons dans les Ligues majeures au cours desquelles il a joué pour quatre clubs et maintenu une moyenne de .258 avec 114 circuits et 619 points produits.

Il a fait partie de l’équipe d’étoiles de la Ligue américaine en 2014 alors qu’il était avec les Twins du Minnesota.

Suzuki, un frappeur droitier, pourrait avoir de la compagnie au poste de receveur dans le camp des Nationals, qui ont été actifs pour trouver de l’aide à cette position alors que Matt Wieters a présenté une moyenne inférieure à .240 à chacune des deux dernières saisons.

Les Nationals viennent de connaître une saison de 82-80, la première du gérant Dave Martinez, après deux titres de section consécutifs et des éliminations au premier tour éliminatoire.

Jusqu’à présent, l’équipe s’est surtout concentrée sur l’enclos des releveurs, exerçant l’option au contrat du spécialiste de la courte relève Sean Doolittle et mettant sous contrat l’ancien des Cardinals de St. Louis, Trevor Rosenthal.

Les Nationals devraient également chercher de l’aide pour améliorer leur rotation de partants ainsi qu’un nouveau joueur de deuxième but.

Bien entendu, la grande question qui se profile pour les prochains mois est de savoir ce qui va se passer avec le voltigeur Bryce Harper, le joueur par excellence de la Ligue nationale en 2015 qui est joueur autonome.