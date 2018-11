NEW YORK — Le lanceur Jenrry Mejia a été libéré par les Mets de New York après avoir purgé trois suspensions pour dopage.

Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, avait annulé en juillet dernier la sanction à vie dont avait écopé le Dominicain de 29 ans le 12 février 2016. Manfred avait alors indiqué au droitier qu’il pourrait évoluer dans la MLB en 2019.

Mejia avait écopé de cette suspension à vie pour un troisième test antidopage positif. La politique antidopage de la MLB lui permettait toutefois de demander à être réadmis après avoir purgé une année. Sa suspension ne pouvait toutefois pas être d’une durée moindre que deux ans et la décision de le réadmettre était à la discrétion du commissaire.

Releveur no 1 des Mets en 2015, il avait été suspendu 80 rencontres le 11 avril 2015 après avoir échoué un test au stanozolol, un stéroïde anabolisant populaire chez les haltérophiles. Il est revenu au jeu le 12 juillet et a participé à sept rencontres avant d’être suspendu pour 162 matchs le 28 juillet. Cette fois, ce sont des traces de stanozolol et de boldenone.

Sa troisième suspension était également pour l’utilisation de boldenone, un stéroïde habituellement utilisé par les vétérinaires sur les chevaux.

En 18 départs et 95 présences en relève, Mejia a une fiche de 9-14, une moyenne de points mérités de 3,68 et 28 sauvetages. Il ne faisait pas partie de la formation des 40 joueurs des Mets, mais ils devaient l’y inscrire avant minuit afin de le garder au sein du club.

En plus de devoir se soumettre aux tests antidopage aléatoires, Mejia devra subir six tests d’urine et trois tests sanguins additionnels annuellement s’il évolue dans le Baseball majeur.