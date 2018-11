CLEVELAND — Le voltigeur des Indians de Cleveland Leonys Martin a obtenu le feu vert pour reprendre l’entraînement après une frousse médicale.

Le baseballeur de 30 ans est devenu très malade peu de temps après avoir été obtenu des Tigers de Detroit l’été dernier. Martin a été foudroyé par une bactérie qui s’en est prise à ses organes et mis sa vie en danger. Les médecins ont éventuellement éradiqué l’infection et Martin a pu quitter l’hôpital.

Les Indians ont indiqué que Martin a subi avec succès un examen médical, mardi, et qu’il pouvait entreprendre un programme de remise en forme sans aucune restriction. L’équipe croit qu’il sera prêt à entamer la saison 2019.

Martin avait été acquis pour répondre aux besoins pressants des Indians au champ centre en raison d’une série de blessures. Il n’a finalement disputé que six rencontres et les Indians ont été forcés d’utiliser le deuxième-but Jason Kipnis comme voltigeur de centre.

En huit saisons avec les Rangers du Texas, les Mariners de Seattle, les Cubs de Chicago, les Tigers et les Indians, Martin a maintenu des moyennes de ,248/,303/,369 avec 49 circuits. Il a accepté un pacte d’une saison et 3 millions $ US des Indians le mois dernier afin d’éviter l’arbitrage salarial.