ST. PETERSBURG, Fla. — Les Rays de Tampa Bay ont désigné le frappeur de puissance C.J. Cron après une saison de 30 circuits et une moyenne de présence/puissance de ,816.

Cron a maintenu une moyenne de ,253 et une moyenne de puissance de ,493 en plus de produire 74 points à sa première campagne avec les Rays. Malgré cela, l’équipe a décidé de retrancher le baseballeur de 28 ans avant qu’il ne dispute sa deuxième campagne d’admissibilité à l’arbitrage. Il a touché 2,3 millions $ US la saison dernière passée en alternance comme frappeur désigné et au premier coussin.

Les Rays ont aussi ajouté cinq noms à leur formation de 40 joueurs: les gauchers Kyle Bird et Brock Burke, le droitier Ian Gibaut, ainsi que les voltigeurs Joe McCarthy et Jesus Sanchez.

Le droitier Oliver Drake et le gaucher Holby Milner ont aussi été désignés pour assignation, tandis que le droitier Jose Mujica a été cédé aux ligues mineures et son nom retiré de la liste des 40 joueurs.