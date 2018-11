MAGNOLIA SPRINGS, Ala. — Les autorités ont indiqué que quatre proches de l’ailier espacé des Falcons d’Atlanta Julio Jones avaient été blessés dans une fusillade survenue dans un parc de maisons mobiles en Alabama.

Le site internet ‘Al.com’ a rapporté que le shérif du comté de Baldwin, Hoss Mack, ignore toujours les motifs de la fusillade survenue dimanche. Il a mentionné que Jermain Dickerson, Tamarius Dickerson et Royald Jones avaient pointé une arme à feu en direction de Jahlen Baker à Magnolia Springs. Mack a ajouté que les frères Dickerson et Baker sont des frères, et que Royald Jones est un cousin de la famille. Mack a aussi dit que Julio Jones pourrait être un cousin, ou encore l’oncle des suspects dans cette affaire.

Il a précisé que Baker a été atteint à l’abdomen et qu’il repose dans un état critique. Les trois autres hommes ont été transportés à l’hôpital et reposent dans un état stable, et ils pourraient même avoir obtenu leur congé.

Mack a déclaré que des armes à feu et de la marijuana avaient été découvertes sur les lieux du crime. Il a indiqué que l’enquête suivait son cours, et que des accusations pourraient être déposées.