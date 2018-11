PITTSBURGH — L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby a confirmé qu’il sera de retour au jeu lors de la visite des Stars de Dallas, mercredi soir.

Crosby donnera un coup de pouce à l’attaque des Penguins, qui traversent leur pire séquence en plus d’une décennie. Les hommes de l’entraîneur-chef Mike Sullivan ont un rendement de 1-7-2 depuis 10 matchs.

Le capitaine des Penguins a marqué huit buts et amassé 11 mentions d’aide en 16 parties jusqu’ici cette saison, en plus d’avoir écopé de deux minutes de pénalité et de présenter un différentiel de plus-7.

Il a cependant raté les trois derniers matchs, soignant une blessure au haut du corps.

Les Penguins n’ont pas raté les séries depuis la saison recrue de Crosby, 2005-06. Ce dernier a d’ailleurs souligné mardi qu’il est bien trop tôt pour paniquer.