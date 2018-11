MONTRÉAL — Le Polonais Robert Kubica piloterait pour l’équipe de Formule 1 Williams en 2019, a annoncé le site internet du quotidien français ‘L’Équipe’ mercredi.

L’annonce serait faite au courant du week-end, en marge du Grand Prix d’Abu Dhabi, ont précisé plusieurs médias spécialisés, dont les sites internet ‘motosport.com’ et ‘autosport.com’.

Plus tôt ce mois-ci, l’écurie britannique avait annoncé l’embauche de George Russell, qui quittera à la fin de la saison son rôle de pilote d’essai chez Mercedes pour un volant à temps plein chez Williams.

Le Québécois Lance Stroll et le Russe Sergey Sirotkin ne seraient donc pas de retour chez Williams la saison prochaine. Dans les deux cas, on ignore toujours où ils se retrouveront, même si des rumeurs persistantes envoient Stroll chez Force India — qui a été rachetée plus tôt cette année par le groupe d’hommes d’affaires mené par son père, le milliardaire Lawrence Stroll — en 2019.

Kubica, qui est âgé de 33 ans, effectuerait ainsi un retour en F1 après une absence de neuf ans. La carrière du vétéran avait été brutalement interrompue en février 2011, après un accident en rallye. Il avait ensuite repris la compétition dans diverses séries d’endurance.

Cette saison, il occupait un poste de pilote d’essai chez Williams.

Kubica a fait partie de l’écurie suisse Sauber de 2006 à 2009, avant de faire le saut chez Renault en 2010. Il a pris part à 76 Grands Prix, et signé sa seule victoire au Grand Prix du Canada en 2008. Cette année-là, il avait terminé au quatrième rang du championnat des pilotes.