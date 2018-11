EDMONTON — Dave Dickenson et Rick Campbell ont lancé leur conférence de presse en marge de la Coupe Grey en prenant le taureau par les cornes.

Pour la deuxième fois en trois ans, les Stampeders de Calgary feront face au Rouge et Noir d’Ottawa. En 2016, Campbell et le Rouge et Noir avaient eu le dessus sur Dickenson 39-33 en prolongation.

Les deux entraîneurs avaient des affaires pressantes à discuter en lever de rideau.

Dickenson s’est d’abord de nouveau excusé pour ses commentaires controversés à la suite de la victoire de 22-14 aux dépens des Blue Bombers de Winnipeg en finale de l’Ouest, alors que Dickenson avait utilisé des propos déplacés à l’endroit des Canadiens en critiquant le travail des officiels.

«Je tiens à dire que mes paroles ont dépassé ma pensée, a-t-il dit. Je parle souvent à mes joueurs de garder leur calme et je n’ai pas été capable de le faire.

«Je veux juste m’assurer que les gens comprennent que mes propos n’étaient pas dirigés à l’endroit des Canadiens ou de la LCF. Je me considère vraiment comme un Canadien, pas par naissance, mais par choix. je vis ici depuis 22 ans, j’ai épousé une Canadienne et nos deux enfants sont Canadiens. Je m’excuse d’avoir tenu ces propos, j’en suis responsable.»

Campbell a ensuite confirmé que le demi défensif Jonathan Rose jouera dimanche. Rose a été expulsé en première demi de la finale de l’Est après avoir bousculé un officiel, ce qui lui a valu un match de suspension de la part de la LCF.

L’Association des joueurs de la LCF a rapidement interjeté appel, ce qui permettra à Rose d’être en uniforme.

«Nous allons l’utiliser, a confirmé Campbell. Nous n’allons pas commenter ce dossier par contre. (…) Il y a toute une procédure entre la ligue et le syndicat et nous allons la respecter.»

Campbell et Dickenson sont devenus bons amis quand ils ont travaillé ensemble sous les ordres de John Hufnagel avec les Stamps, en 2012 et 2013, avant que Campbell ne quitte pour Ottawa. Dickenson a quant à lui succédé à Hufnagel en 2016.

«Nous avons eu de nombreuses conversations. Je suis devenu un meilleur entraîneur au contact de Rick, a indiqué Dickenson. Il connaît tellement son football. Peu de gens sont plus organisés que Rick. Nous éprouvons beaucoup de respect et d’admiration l’un pour l’autre.»

«J’aime beaucoup Dave, car c’est une bonne personne et un excellent entraîneur, l’a pour sa part louangé Campbell. On pouvait prédire qu’il allait devenir un bon entraîneur-chef quand il en aurait l’occasion.»

Les Stamps (13-5) ont terminé au sommet de l’Ouest et participeront à la finale pour une troisième saison consécutive. Ils ont une fiche de 41-11-2 (,777) sous Dickenson. Mais la saison 2018 n’a pas été une sinécure: l’équipe a été touchée par plusieurs blessures, notamment chez les receveurs.

«Je pense qu’on a dû faire preuve de résilience, une qualité qui ne voit plus aussi souvent de nos jours, a déclaré Dickenson. Nous voulons une équipe qui peut surmonter les difficultés. Plusieurs croyaient que notre bonne séquence tirait à sa fin. (…) Souhaitons qu’on puisse gagner un match de plus.»

Campbell a une fiche de 41-47-2 avec le Rouge et Noir. Mais après une saison de 2-16 en 2014 — la première et la pire de la franchise —, le Rouge et Noir a un dossier de 39-31-2.

Dickenson et Campbell sont respectivement âgés de 45 et 47 ans. Les deux ont le football dans le sang.

Le père de Dickenson, Bob, était entraîneur de football tandis que son frère aîné, Craig, est le coordonnateur des unités spéciales des Roughriders de la Saskatchewan. Ex-quart étoile, Dickenson est devenu entraîneur après avoir passé 10 de ses 12 saisons professionnelles dans la LCFé Il a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2015.

Le père de Campbell, Hugh, qui est âgé de 77 ans, a mené les Eskimos d’Edmonton à la conquête record de cinq coupes Grey consécutives, de 1978 à 1982. Il a aussi dirigé les Oilers de Houston, dans la NFL. Comme joueur, il a gagné la coupe Grey avec les Riders. il a été nommé entraîneur de l’année en 1979. Il a aussi été intronisé au Temple canadien, en 2000.

Rick Campbell a aussi été nommé entraîneur de l’année, en 2015, avant de perdre face à Dickenson l’année suivante.

Note aux lecteurs: Ce texte est une version corrigée. La fiche des Stamps sous Dickenson est bien de 41-11-2, et non 41-1-2, tel que précédemment indiqué.