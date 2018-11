UTICA, N.Y. — Evan McEneny a inscrit le but gagnant en avantage numérique à mi-chemin en troisième période et les Comets d’Utica sont venus de l’arrière lors du dernier tiers pour vaincre le Rocket de Laval 3-2, mercredi.

Nikita Jevpalovs et Alex Belzile ont permis au Rocket (7-10-2) de prendre les devants 2-1 en faisant bouger les cordages en deuxième période. Charlie Lindgren a cédé trois fois contre 17 lancers et le Rocket a encaissé un troisième revers d’affilée (0-2-1).

Michael Carcone a récolté un but et une aide pour les Comets (7-10-2), qui ont mis fin à une séquence de quatre revers (0-3-1). Dylan Blujus a aussi fait mouche et Thatcher Demko a effectué 19 arrêts.

Le Rocket a dominé le premier vingt 9-2 au chapitre des tirs, mais se sont les Comets qui ont pris les devants, à 7:24. Carcone a profité d’un revirement en zone neutre pour s’échapper et déjouer Lindgren à l’aide d’un geste vif vers sa gauche.

Jevpalovs a relancé le Rocket après 2:20 de jeu en deuxième période, puis Belzile a donné les devants au Rocket avec 5:23 à faire à l’engagement, en marquant en infériorité numérique.

Blujus a toutefois ramené tout le monde à la case départ en touchant la cible après 3:15 de jeu en troisième période à l’aide d’un bon tir des poignets lors d’une montée à un contre un.

McEneny a ensuite donné les devants pour de bon aux locaux en avantage numérique avec 8:43 à faire. Son tir des poignets à partir du haut de l’enclave a trompé la vigilance de Lindgren, qui avait la vue voilée.

Le Rocket a été limité à trois tirs au but en troisième période.

Les Comets ont profité d’une de leurs cinq occasions en avantage numérique, tandis que le Rocket a été 0-en-5.