PITTSBURGH — Sidney Crosby a récolté trois points après trois matches d’absence et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Stars de Dallas 5-1, mercredi.

Remis d’une blessure dans le haut du corps, Crosby a converti son propre rebond pour gonfler le coussin des siens à 3-0, à mi-chemin au premier tiers.

Patric Hornqvist et Jake Guentzel ont inscrit un but et une passe chacun.

Evgeni Malkin et Tanner Pearson ont été les autres buteurs des Penguins, qui avaient perdu leurs quatre derniers matches.

Casey DeSmith a fait 18 arrêts, ne cédant que devant Mattias Janmark, en milieu de troisième période.

Anton Khudobin a flanché cinq fois en 16 tirs, puis Landon Bow a bloqué 13 rondelles.