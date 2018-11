NEW YORK — Chris Kreider a récolté un but et une aide, Alexandar Georgiev a effectué 29 arrêts et les Rangers de New York ont écrasé les Islanders de New York 5-0, mercredi.

Filip Chytil, Cody McLeod, Neal Pionk et Kevin Hayes ont aussi touché la cible pour les Rangers, qui ont gagné un troisième match de suite et qui ont neuf victoires à leurs 11 dernières sorties (9-1-1). Mika Zibanejad et Kevin Shattenkirk ont amassé chacun deux aides.

Georgiev a inscrit un premier blanchissage à sa fiche en carrière dans la LNH à son 14e départ — son cinquième cette saison.

Pour sa part, Robin Lehner a cédé cinq fois contre 27 tirs devant le filet des Islanders, qui ont perdu leurs deux dernières rencontres par un pointage combiné de 11-2.

Chytil a ouvert la marque après seulement 29 secondes de jeu en faisant bouger les cordages dans un cinquième match de suite. McLeod et Pionk sont revenus à la charge avant la mi-période et les Rangers n’ont jamais été inquiétés au cours de la rencontre.

Les Rangers ont mis fin à une série de huit revers (0-7-1) face aux Islanders, qui avaient remporté 12 des 13 derniers duels entre les deux équipes, incluant une victoire de 7-5 à Brooklyn jeudi dernier.