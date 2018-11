RALEIGH, N.C. — Jordan Staal a récolté deux aides, Curtis McElhinney a repoussé 30 lancers face à son ancienne formation et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Maple Leafs de Toronto 5-2, mercredi.

McElhinney est passé des Maple Leafs aux Hurricanes le 2 octobre dernier par le biais du ballottage.

Trevor van Riemsdyk, Justin Williams, Micheal Ferland, Sebastian Aho et Andrei Svechnikov, ces deux derniers dans un filet désert, ont généré l’offensive des Hurricanes, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières rencontres.

John Tavares, avec son septième but en neuf matchs et son 14e de la saison, et Kasperi Kapanen ont répliqué pour les Maple Leafs, qui avaient remporté leurs quatre parties précédentes. Frederik Andersen a cédé trois fois contre un barrage de 43 tirs.

Les Hurricanes ont décoché 29 tirs au but en première période, prenant les devants 2-1. Il s’agissait d’un record d’équipe au chapitre des tirs en une période depuis son arrivée en Caroline en 1997.

Ils ont maintenu cette avance en deuxième période même s’ils ont été limités à seulement deux lancers.