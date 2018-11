CHICOUTIMI, Qc — Artemi Kniazev a marqué à 2:48 en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont prévalu 3-2 contre l’Océanic de Rimouski, mercredi.

Théo Rochette a foncé au filet et s’est vu frustré, mais Kniazev a converti le rebond. Chicoutimi stoppait ainsi une série de cinq défaites.

Samuel Houde et Justin Ducharme ont aussi marqué pour les Sags, qui complétaient un séjour de trois matches à la maison.

Alexis Lafrenière et Olivier Garneau ont riposté pour l’Océanic, qui avait gagné trois matches d’affilée.

Le gardien vainqueur Zachary Bouthillier s’est distingué avec 32 arrêts, sept de plus que Colten Ellis.

Lafrenière a donné les devants 1-0 aux visiteurs à 6:31 en première période, en avantage numérique. Il a profité d’un rebond après un tir frappé de Charle-Édouard D’Astous.

Houde a nivelé le score à 1:29 au deuxième tiers, encore là en avantage numérique. Il a marqué à l’aide d’un tir frappé dans la lucarne, des environs du cercle droit. Ellis avait bien du trafic devant son filet.

En fin de deuxième période, Garneau a placé l’Océanic aux commandes…. pour 20 secondes. Jimmy Huntington est entré en zone adverse avec le disque, puis il a repéré Garneau dans l’enclave. Le tir sur réception a fait mouche. Mais 16 secondes plus tard, un revirement de Jordan Lepage a mené au but de Ducharme.

Shawinigan 2 Rouyn-Noranda 3 (fusillade)

Jakub Lauko a réussit le but gagnant au cinquième tour et les Huskies ont remporté un huitième match de suite, 3-2 contre les Cataractes. Anthony Imbeault a réussi un doublé dans une cause perdante. Shawinigan est sans victoire depuis neuf rencontres.

Acadie-Bathurst 4 Saint John 1

Liam Léonard a fourni un but et une passe alors que le Titan a défait les Sea Dogs, 4-1. Le Titan gagnait pour la première fois en sept matches; quant aux Sea Dogs, ils subissaient un 14e revers d’affilée.