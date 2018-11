NEWARK, N.J. — Voici cinq moments marquants du match disputé mercredi soir au Prudential Center entre le Canadien de Montréal et les Devils du New Jersey.

Palmieri donne l’avance aux Devils

Limité à deux buts depuis le début de novembre après un départ-canon, Kyle Palmieri a fait preuve d’une belle dextérité pour donner l’avance aux Devils à 6:26 de la première période. Avant que l’attaquant américain n’affiche cette dextérité, il a profité d’un échec-avant combatif de Blake Coleman à l’endroit des défenseurs Xavier Ouellet et Victor Mete pour maintenir la rondelle profondément en zone du Canadien. Une passe de Coleman vers le devant du filet a abouti à la pointe droite d’où Andy Greene a décoché un tir des poignets que Palmieri, qui s’était placé devant le filet de Carey Price sans être dérangé, a fait dévier à la hauteur du torse pour son 12e de la saison.

Le Canadien ne perd pas de temps

Plusieurs fois cette saison, les joueurs du Canadien ont montré du caractère en répliquant rapidement après un but de l’adversaire. Ils ont fait le coup aux Devils, seulement 24 secondes après le but de Kyle Palmieri. Tout a commencé en zone du Canadien quand Max Domi a gagné une mise en jeu à la gauche de Carey Price. Après que Jordie Benn eut expédié le disque jusqu’en zone centrale, Jonathan Drouin l’a récupéré, a effectué une courte passe à Andrew Shaw qui, à son tour, a fait une passe du revers tout juste à l’intérieur de la ligne bleue des Devils. Drouin a pu s’emparer de la rondelle et malgré la tentative d’Andy Greene de forcer Drouin à tirer d’un angle fermé, l’attaquant du Canadien a pu décocher un tir des poignets de grande qualité qui a battu Keith Kinkaid dans la partie supérieure gauche.

Hischier salue son retour au jeu

Inactif pendant quatre matchs en raison d’une blessure à un pouce, le jeune Nico Hischier a salué son retour dans la formation en redonnant l’avance aux Devils avec 3:05 à jouer au premier vingt. Pourtant, Jesperi Kotkaniemi avait gagné la mise en jeu à la gauche de Carey Price, sauf que David Schlemko a effectué une passe imprécise vers Mike Reilly. La rondelle a donné contre la rampe derrière le filet du Canadien mais Taylor Hall l’a récupérée avant Reilly et a réussi à repérer Hischier abandonné à une dizaine de pieds à la droite de Price. Hischer n’a pas perdu de temps et son tir sur réception n’a donné aucune chance au gardien du Tricolore.

Le Canadien s’effondre en deuxième période

Encore dans le match avec un retard d’un seul but, le Canadien s’est vu offrir une belle opportunité d’égaler la marque lorsque les Devils ont été pris en défaut avec trop de joueurs sur la patinoire à 5:31 de la période médiane. Limités à un seul tir, par Brendan Gallagher, pendant cet avantage numérique, les hommes de Claude Julien ont ensuite vu les Devils exploser avec trois buts en 4:48. Taylor Hall a parti le bal avec son 6e de la saison à 8:59. Exactement 61 secondes plus tard, Pavel Zacha a inscrit son premier de deux buts consécutifs, le deuxième étant marqué avec l’avantage d’un homme pendant une punition à Tomas Tatar pour avoir fermé la main sur la rondelle.

Un but pour l’honneur… et pour la séquence

Dans une cause perdante, en milieu de troisième période, Max Domi a prolongé à 11 sa séquence de matchs avec au moins un point grâce à son 11e but de la saison. Après qu’un tir du défenseur Damon Severson eut été bloqué devant le filet de Carey Price, Andrew Shaw a amorcé une contre-attaque en remettant la rondelle à Jonathan Drouin. Patinant à pleine vitesse, Drouin a franchi la ligne bleue sur le flanc droit et remis la rondelle derrière lui à Domi. Son tir des poignets de l’enclave a frappé le bâton de Severson et s’est faufilé jusque dans le fond du filet, à la gauche de Keith Kinkaid, qui avait perdu le disque de vue.