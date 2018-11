CLEVELAND — LeBron James a été accueilli en héros à Cleveland, mercredi, et les Lakers de Los Angeles ont défait les Cavaliers 109-105.

James a récolté 32 points, 14 rebonds et sept aides. Il a marqué ou récolté une aide sur 11 points consécutifs pendant que les Lakers comblaient un retard de 99-91 au quatrième quart.

La foule a acclamé James lors de la présentation des joueurs, contrairement à son retour précédent dans l’uniforme du Heat de Miami en 2010, quand il avait été copieusement hué.

Les Cavaliers ont diffusé une vidéo hommage pendant une pause au premier quart, soulignant les 11 saisons de James en deux séjours avec l’équipe. On a pu notamment le voir soulever le trophée Larry O’Brien avec les Cavaliers en 2016 et s’impliquant dans la communauté de Cleveland et d’Akron, sa ville natale.

James a semblé ému lors de l’ovation qui a suivi. Il se mordait la lèvre inférieure lorsqu’il est retourné sur le terrain et a pointé dans tous les coins de l’aréna en signe d’appréciation.