ANAHEIM, Calif. — Ryan Getzlaf a marqué un but en plus d’amasser une aide, John Gibson a effectué 25 arrêts et les Ducks d’Anaheim ont mis fin à une série de trois revers en battant les Canucks de Vancouver 4-3, mercredi.

Ondrej Kase, Adam Henrique et Kalle Kossila ont aussi fait bouger les cordages pour les Ducks, qui avaient encaissé 12 défaites en 15 sorties depuis leur dernière performance d’au moins quatre buts, le 17 octobre dernier.

Bo Horvat, Derrick Pouliot et Jake Virtanen ont touché la cible pour les Canucks, qui ont subi un septième revers d’affilée. Jacob Markstrom a stoppé 32 tirs.

Malgré leurs ennuis et les nombreuses blessures qui ont affecté leur formation, les Ducks ont grimpé au troisième rang de la section Pacifique, devant les Canucks et à trois points seulement du premier rang.

En raison des blessures à Hampus Lindholm et Cam Fowler, les Ducks comptaient sur quatre recrues à la ligne bleue dans un match pour une première fois depuis la saison 1994-95.