LOS ANGELES — Nathan MacKinnon a récolté un but et une aide, Mikko Rantanen l’a appuyé avec deux aides et l’Avalanche du Colorado a écrasé les Kings de Los Angeles 7-3, mercredi.

Vladislav Kamenev et Tyson Barrie ont aussi amassé chacun un but et une aide pour l’Avalanche, qui a récolté au moins un point dans un cinquième match de suite (4-0-1). Matt Calvert, Colin Wilson, Patrik Nemeth et Nikita Zadorov ont également touché la cible, tandis qu’Alexander Kerfoot a récolté trois aides et Semyon Varlamov a effectué 33 arrêts.

Il s’agissait pour Varlamov d’une 200e victoire en carrière — 170 avec l’Avalanche et 30 avec les Capitals de Washington.

L’Avalanche a marqué trois buts en avantage numérique pour une deuxième fois en quatre rencontres, profitant de huit de ses 11 avantages numériques au cours de cette période.

Matt Luff et Austin Wagner, avec son premier dans la LNH, ont accumulé chacun un but et une aide pour les Kings, alors que Kyle Clifford a été l’autre buteur de l’équipe. Calvin Petersen a accordé six buts sur 31 tirs en 42:47 de jeu avant de céder sa place devant le filet à Peter Budaj. Ce dernier a stoppé deux des trois lancers dirigés vers lui.

Le défenseur des Kings Dion Phaneuf disputait un 1000e match en carrière dans la LNH.