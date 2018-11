ABU DHABI, Émirats arabes unis — Robert Kubica sera de retour en Formule 1 l’an prochain avec l’équipe Williams.

Cette annonce couronne un retour remarquable pour Kubica, qui était l’un des pilotes les plus rapides de la F1 avant d’être victime d’un terrible accident en 2011 qui a failli entraîner l’amputation de sa main droite — une blessure qui a requis une intervention chirurgicale qui s’est poursuivie pendant sept heures.

Le Polonais âgé de 33 ans a impressionné pendant les essais hivernaux chez Williams l’an dernier, et il a été nommé pilote d’essai et de développement au sein de l’équipe britannique cette saison. Cependant, l’une des principales préoccupations persistait quant à savoir si son bras droit, fragilisé, serait en mesure de manier le volant d’un bolide qui n’est pas équipé de la direction assistée.

Kubica a dit que «d’être de retour sur la grille de départ en F1 l’an prochain sera l’un des plus grands accomplissements de ma vie», et il a ajouté que «ç’a été un long parcours pour me retrouver ici».

Il a signé 12 podiums en carrière en F1 entre 2006 et 2010 — il a obtenu sa première position de tête et sa première victoire en carrière, au Grand Prix du Canada, en 2008 — et faisait alors partie des pilotes les plus prometteurs en F1.

Dans les paddocks du circuit de Yas Marina, le Québécois Lance Stroll a salué jeudi le travail du Polonais en 2018.

«Robert a été d’une aide précieuse, a-t-il d’abord reconnu. Il a de bonnes opinions sur plusieurs choses, il est passionné et je lui souhaite la meilleure des chances pour l’an prochain. Il a vécu des choses très difficiles — que j’ai moi-même de la difficulté à imaginer — et sa rééducation a été absolument extraordinaire. Ce sera bien de le revoir en piste.»

— Avec La Presse canadienne