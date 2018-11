OTTAWA — Le projet des Sénateurs d’Ottawa de construire un aréna au centre-ville pourrait être en péril.

La Commission de la Capitale nationale, société de la Couronne responsable des terrains des plaines LeBreton, a déclaré jeudi que le Groupe RendezVous LeBreton (GRL), financé par les Sénateurs, a avisé la CCN le 8 novembre dernier que «des enjeux n’avaient pas été résolus au sein de leur partenariat».

La CCN procédera donc «aux prochaines étapes dans les paramètres du processus d’appel d’offres en place ou, encore, dans le cadre d’un nouveau processus» à la séance du conseil d’administration de janvier 2019.

Le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, ainsi que le président du Trinity Group, John Ruddy — également actionnaire du Rouge et Noir d’Ottawa — sont les principaux partenaires de GRL.

«Comme je l’ai dit au conseil d’administration de la commission, ils doivent régler leurs différends, a indiqué le maire d’Ottawa, Jim Watson, membre sans droit de vote de la CCN. Sinon, je pense que nous devrons aller de l’avant en janvier.»

Les Sénateurs et Trinity Group n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue pour le moment.

La CCN a annoncé en janvier avoir chois GRL pour une entente de développement aux plaines LeBreton, situées à quelques pâtées de la Colline du Parlement. Le projet comprenait un nouvel aréna pour les Sénateurs, ainsi qu’un ensemble résidentiel.

Les Sénateurs, qui évoluent présentement au Centre Canadian Tire, à Kanata, ont vu plusieurs hauts dirigeants quitter l’organisation au cours des dernières années, dont les ex-présidents et chefs de la direction Cyril Leeder et Tom Anselmi. Mark Kristmanson, chef de la direction de la CCN, a fait référence à ces départs pendant la conférence de presse.

«Les acteurs de ce projet ont changé dès qu’il a été lancé. Nous avons commencé les discussions avec Cyril Leeder, que nous admirons et qui était un grand leader. Nous sommes passés à Tom Anselmi. Nous avons discuté avec M. Melny, ainsi qu’avec M. Ruddy et son équipe.»

Watson dit avoir été témoin de différends entre Melnyk et Ruddy.

«Disons-le ainsi: ça a été une relation difficile dont j’ai été témoin, a souligné Watson. J’espère qu’ils pourront s’entendre, mettre de côté leurs différends et donner une direction commune au projet, une structure qui fasse du sens, avec laquelle on puisse travailler et qu’on puisse aller de l’avant avec ce projet, pas constamment agir comme médiateur entre ces deux partenaires.»

Les Sénateurs ont tout de sorte de difficultés à remplir leur aréna et en décembre 2016, Melnyk a menacé de déménager l’équipe si les ventes de billets ne s’amélioraient pas. Il a depuis indiqué ne pas concevoir de tels plans.