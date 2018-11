TORONTO — Serge Beausoleil est peut-être l’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, mais même lui peut parfois être épaté par le jeu de l’attaquant Alexis Lafrenière.

«Parfois je dois m’empêcher de dire quelque chose, je ne veux pas le limiter, a dit Beausoleil. Je veux qu’il soit créatif. Il a toujours deux longueurs d’avance et il voit des choses sur la glace que la plupart des joueurs ne peuvent pas voir.»

Lafrenière a vite attiré l’attention la saison dernière, à sa première campagne dans le circuit Courteau.

Le centre de six pieds un et 192 livres a mené ou était presque au sommet des buteurs la course des buts de la LHJMQ pendant une grande partie de la saison 2018-19, et compte

Avec 15 filets et 43 points en 24 matches, il se classait au troisième rang des pointeurs de la LHJMQ, au début de la journée de mercredi.

Son anniversaire étant tardif, ce n’est qu’en 2020 qu’il sera admissible au repêchage de la LNH.

Rimouski a choisi Lafrenière au tout premier rang en 2017. Le club avait le tout premier choix pour la première fois depuis 2003, quand Sidney Crosby a été l’heureux élu. Son entrée dans la ligue a été éclatante, avec six points en six matches avant d’avoir 16 ans. Auteur de 42 buts et 80 points en 60 matches, il a été nommé la recrue de l’année.

Lafrenière a été sélectionné pour jouer pour le Canada au championnat du monde U18 en avril. Il était le plus jeune joueur d’un groupe formé de choix de premier tour au repêchage de la Ligue nationale. Il a mené l’équipe avec sept points en six matchs.

En août dernier, il a aussi dominé au tournoi Hlinka-Gretzky avec 11 points en cinq matchs, pour Équipe Canada.

Se tailler une place dans l’unifolié en vue du championnat mondial junior en décembre peut sembler ambitieux pour un joueur de 17 ans, surtout après ne pas avoir été invité au camp d’été. Mais les succès de Lafrenière cette saison lui ont valu d’être ajouté au clan de la LHJMQ en Série Canada-Russie, ce qui lui a donné une autre occasion de montrer à Tim Hunter ce qu’il peut faire, malgré son âge. Hunter va diriger le Canada en Colombie-Britannique.

«C’est sûr que ça peut être un objectif mais pour le moment, je me concentre sur Rimouski et j’aide l’équipe à gagner autant que possible», a dit Lafrenière.