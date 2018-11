EDMONTON — Stanley Bryant fils, des Blue Bombers de Winnipeg, a été élu meilleur joueur de ligne offensive de la LCF pour une deuxième saison consécutive.

Il a été honoré jeudi, lors du gala de la LCF.

Bryant est le premier joueur depuis Scott Flory, avec les Alouettes de Montréal en 2008 et 2009, à recevoir cet honneur lors de deux campagnes de suite.

Originaire de Goldsboro, en Caroline du Nord, Bryant a été l’un des piliers d’une ligne offensive ayant vu son demi offensif partant terminer au premier rang de la ligue au chapitre des verges de gains au sol et il a été un élément crucial d’une attaque ayant marqué le plus de touchés en attaque (53) et ayant accordé le troisième plus bas total de sacs — 36, à égalité avec les Tiger-Cats de Hamilton.

Bryant a obtenu 44 votes de première place.