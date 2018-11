NOUVELLE-ORLÉANS — Drew Brees a lancé quatre passes de touché à des joueurs qui n’ont jamais été repêchés et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont défait les Falcons d’Atlanta 31-17, jeudi.

Dan Arnold, Tommylee Lewis, Austin Carr et Keith Kirkwood ont été les bénéficiaires des passes payantes de Brees, qui a accumulé 171 verges de gains sur 15 passes complétées en 22 tentatives. Brees a aussi été victime d’une interception.

De leur côté, les Falcons (4-7) ont commis trois échappés à l’intérieur de la ligne de 20 verges des Saints (10-1), qui ont inscrit une 10e victoire d’affilée.

Le quart Matt Ryan a perdu le ballon quand il a été rejoint dans le champ-arrière par le demi de sûreté Marcus Williams sur un troisième essai et deux verges à franchir à partir de la ligne de 3 des Saints et Williams a récupéré le ballon pour mettre fin à la première série offensive des Falcons. Julio Jones a échappé le ballon après un attrapé à la ligne de 17 des Saints quand il a été cogné alors qu’il virevoltait dans les airs par Alex Anzalone et le demi de sûreté Vonn Bell a recouvert le ballon pendant la dernière minute du deuxième quart pour préserver une avance de 17-3 des Saints à la mi-temps.

La défensive des Saints, qui a établi un sommet pour l’équipe cette saison avec six sacs, a continué de réussir des jeux importants en deuxième demie. Anzalone a rabattu une passe sur un quatrième essai au troisième quart, puis le secondeur A.J. Klein a intercepté une passe déviée par le plaqueur Tyeler Davison lors du quatrième quart.

Cette interception permettait aux Saints de reprendre le ballon à la ligne de 22 verges des Falcons, mettant la table pour le majeur de Kirkwood sur un jeu de quatre verges.

Question de tourner le fer dans la plaie, Marshon Lattimore a arraché le ballon des mains du receveur Calvin Ridley à la ligne de 1 des Saints après un jeu de 29 verges qui semblait assurément se conclure dans la zone des buts avec environ quatre minutes à jouer. Le demi défensif Eli Apple a récupéré le ballon.

Ryan a été 35-en-47 pour 377 verges de gains, deux touchés et une interception. Sa première passe de touché, à Ridley, a été réussie sur un quatrième essai et les buts à partir de la ligne de 2 des Saints sur le dernier jeu du troisième quart. Tevin Coleman a capté l’autre passe de touché en fin de rencontre.

Les Falcons ont récolté seulement 26 verges de gains au sol, tandis que les Saints en ont accumulé 150, menés par les 89 d’Alvin Kamara et les 52 de Mark Ingram.